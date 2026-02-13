HABER

Diyarbakır'daki binlerce yıllık surlara yapılanlar infial yarattı

Diyarbakır’da binlerce yıllık geçmişi bulunan surlara yazılan yazılar, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Diyarbakır'daki binlerce yıllık surlara yapılanlar infial yarattı

Yaklaşık 5 buçuk kilometrelik uzunluğuyla Çin seddinin ardından dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarı olarak bilinen, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil eden, 2015’te ise UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen tarihi Diyarbakır surlarına, kimliği belirsiz kişilerce tarih, kalp, yazı yazılıp çeşitli şekiller çizildi. Vatandaşlar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarının geçmişten günümüze geldiğini, kendilerinin de en güzel şekilde geleceğe aktarmak zorunda olduklarını belirterek, surların korunması gerektiği çağrısında bulundu.

Diyarbakır daki binlerce yıllık surlara yapılanlar infial yarattı 1

Diyarbakır daki binlerce yıllık surlara yapılanlar infial yarattı 2

Diyarbakır daki binlerce yıllık surlara yapılanlar infial yarattı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
