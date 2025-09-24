Akçakoca’ya gelen öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi’nin Akçakoca yerleşkesinde eğitim gören öğrencilerin konakladığı yurdu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Asrslantürk ziyaret etti. Öğrencilerin taleplerini ve görüşlerini dinleyen İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, gençlerin barınma şartları, sosyal faaliyetler ve eğitim süreçleri hakkında memnuniyetlerini ilk ağızdan öğrenme fırsatı buldu. Öğrencilere başarılar dileyen Arslantürk, gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ziyaret sonunda yurt personellerle de görüşen Arslantürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeklerinden dolayı personele teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır