HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akçakoca’ya gelen öğrencilerle buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca Yurdu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yurtta incelemelerde bulunan Arslantürk, öğrencilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Akçakoca’ya gelen öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi’nin Akçakoca yerleşkesinde eğitim gören öğrencilerin konakladığı yurdu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Asrslantürk ziyaret etti. Öğrencilerin taleplerini ve görüşlerini dinleyen İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, gençlerin barınma şartları, sosyal faaliyetler ve eğitim süreçleri hakkında memnuniyetlerini ilk ağızdan öğrenme fırsatı buldu. Öğrencilere başarılar dileyen Arslantürk, gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ziyaret sonunda yurt personellerle de görüşen Arslantürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeklerinden dolayı personele teşekkür etti.

Akçakoca’ya gelen öğrencilerle buluştu 1

Akçakoca’ya gelen öğrencilerle buluştu 2

Akçakoca’ya gelen öğrencilerle buluştu 3

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek
CHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli olduCHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.