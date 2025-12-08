HABER

İstanbul'da yolcu uçağı pistten çıktı! İniş sırasında korku dolu anlar... Toprağa saplandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak yumuşak zemine saplandı. Kosova'nın Başkenti Pristine'den havalandığı belirtilen yolcu uçağındaki yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.

Devrim Karadağ

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Havalimanına iniş yapan Pristine-İstanbul seferini gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişin hemen ardından kontrolünü kaybederek pistten çıktı.

PİST, HAVA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Airport Haber'de yer alan bilgilere göre, olayın ardından havalimanı işletmesi tarafından yayımlanan NOTAM’da, uçağın taksi yolundan çıkması nedeniyle 06R/24L pistinin trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

BAZI UÇAKLAR PAS GEÇTİ

Pist kapanınca yoğun saatlerde gerçekleşen operasyon akışı aksadı; bazı uçaklar pas geçmek zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havalimanı ekipleri olay yerine sevk edilirken, uçağın bulunduğu alandan güvenli şekilde çıkarılması için yoğun çalışma yürütüldü. Kurtarma operasyonu tamamlanana kadar söz konusu pist uçuşa kapatıldı. Olaya ilişkin hem SHGM hem de havalimanı otoritesi tarafından soruşturma başlatıldı.

