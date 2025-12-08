Antalya'daki deprem sonrası uyardı! Prof. Dr. Osman Bektaş: "6,4'e hazır olmalı"

Deprem bu kez Antalya'da meydana geldi. Konyaaltı’nda gece saat 03.31’deki deprem bölgede endişe yarattı. Korkutan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar geldi.

AFAD VE KANDİLLİ '4.3' DEDİ

AFAD, depremin merkez üssünü Konyaltı olarak işaret ederken, büyüklüğünü 4,3, derinliğini ise 20.75 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yarbascandır-Konyaaltı olarak işaret etti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.5 kilometre olarak belirtti.

ANNTALYA İÇİN KRİTİK UYARI

Antalyalıları endişelendiren depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Antalya için kritik bir uyarı geldi.

"6,4'LÜK DEPREME HAZIR OLMALI"

“Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!” uyarısını yapan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir.

GEÇEN YIL DA UYARMIŞ

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 Ocak’ta Antalya Körfezi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyarılarda bulunmuştu. Depremin bir önceki sene Aralık ayında da olduğunu söyleyen Bektaş şunları söylemişti:

Aynı yerde, 4 Aralık 2024 de olan M4,6 depremin tekrarı Antalya ve Isparta için bir uyarıdır. Neden? Denizdeki fayların devamı olan ve Antalya körfezini doğudan ve batıdan sınırlayan doğrultu atımlı fay çifti Isparta Büklümü adını alır.