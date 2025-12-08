HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'daki deprem sonrası uyardı! Prof. Dr. Osman Bektaş: "6,4'e hazır olmalı"

Antalya gece saatlerinde 4,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Endişe yaratan depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Isparta büklümü fay çiftinde depremselliğin 2020 yılından bu yana devam ettiğini belirten Bektaş “Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı” diyerek uyardı. Öte yandan Bektaş Antalya için bir yıl önce de uyarmıştı.

Antalya'daki deprem sonrası uyardı! Prof. Dr. Osman Bektaş: "6,4'e hazır olmalı"
Devrim Karadağ

Deprem bu kez Antalya'da meydana geldi. Konyaaltı’nda gece saat 03.31’deki deprem bölgede endişe yarattı. Korkutan depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar geldi.

AFAD VE KANDİLLİ '4.3' DEDİ

AFAD, depremin merkez üssünü Konyaltı olarak işaret ederken, büyüklüğünü 4,3, derinliğini ise 20.75 kilometre olarak açıkladı.

08 Aralık 2025
08 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yarbascandır-Konyaaltı olarak işaret etti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.5 kilometre olarak belirtti.

ANNTALYA İÇİN KRİTİK UYARI

Antalyalıları endişelendiren depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Antalya için kritik bir uyarı geldi.

Antalya daki deprem sonrası uyardı! Prof. Dr. Osman Bektaş: "6,4 e hazır olmalı" 1

"6,4'LÜK DEPREME HAZIR OLMALI"

“Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!” uyarısını yapan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir.

Antalya daki deprem sonrası uyardı! Prof. Dr. Osman Bektaş: "6,4 e hazır olmalı" 2

GEÇEN YIL DA UYARMIŞ

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 Ocak’ta Antalya Körfezi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyarılarda bulunmuştu. Depremin bir önceki sene Aralık ayında da olduğunu söyleyen Bektaş şunları söylemişti:

Aynı yerde, 4 Aralık 2024 de olan M4,6 depremin tekrarı Antalya ve Isparta için bir uyarıdır. Neden? Denizdeki fayların devamı olan ve Antalya körfezini doğudan ve batıdan sınırlayan doğrultu atımlı fay çifti Isparta Büklümü adını alır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baskın sırasında ateş açıldı! Bir polis ağır yaralandı, bir kişi öldürüldüBaskın sırasında ateş açıldı! Bir polis ağır yaralandı, bir kişi öldürüldü
Türkiye'den Suriye'ye kutlama: "Desteklemeyi sürdüreceğiz"Türkiye'den Suriye'ye kutlama: "Desteklemeyi sürdüreceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.