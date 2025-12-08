HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri’de 502 bin adet makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak sigara yapımında kullanılan 502 bin adet makaron ve bin 710 adet Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri’de 502 bin adet makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö.’nün kente kaçak sigara yapımında kullanılan yüklü miktarda makaron ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından Ö.Ö.’nün tespit edilen ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 502 bin adet makaron, bin 710 adet Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü ile çeşitli miktarlarda paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

Ö.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yolcu uçağı pistten çıktı!İstanbul'da yolcu uçağı pistten çıktı!
Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet ifadeye çağrılmıştı! 'Fenomenin cep telefonu' detayıEla Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet ifadeye çağrılmıştı! 'Fenomenin cep telefonu' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.