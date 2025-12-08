Kayseri’de 502 bin adet makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö.’nün kente kaçak sigara yapımında kullanılan yüklü miktarda makaron ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından Ö.Ö.’nün tespit edilen ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 502 bin adet makaron, bin 710 adet Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü ile çeşitli miktarlarda paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

Ö.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA