Akçalar’da 2 kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesi kapsamında Akçalar Mahallesi’nde, iş yeri ve depo olarak kullanılan toplam bin 12 metrekarelik imara aykırı iki yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, ilçe sınırları içinde imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya geçit vermemekteki kararlılığını sürdürüyor. Hem vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren hem de kendi rutin denetimleriyle kaçak yapıları tespit eden ekipler, son olarak Akçalar Mahallesi’nde iki kaçak yapıyı yıktı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Akçalar Mahallesi’nde imara aykırı olduğu tespit edilen iki ayrı yapı için yasal süreç tamamlanarak yıkım kararı alındı. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, ilk olarak 1000 metrekarelik bir alana inşa edilmiş ve iş yeri olarak faaliyet gösteren kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Aynı bölgedeki ikinci yıkım işleminde ise bir hanenin yanına eklenti olarak inşa edilen 12 metrekarelik kaçak depo yıkıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen her iki yıkım da herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

