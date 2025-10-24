Akciğer grafisi nedir, neyi gösterir?

Genel olarak akciğerlerde yaşanan rahatsızlıklar kendini göğüs ağrıları, nefeste yaşanan sıkıntılar, solunum yolu rahatsızlıkları gibi şikayetler ve belirtiler ile gösterebilir. Bu süreçte yaşanan şikayetleri göz ardı etmemek ve erken tanı için vakit kaybetmeden doktora muayene olmak son derece önemlidir ve bazı durumlarda hayati olabilir.
Akciğer grafisi, X Ray ışınlarının kullanılması ile kalp, damar yapıları, akciğer, göğüs boşluğu ile akciğere yakın olan kemiklerin ve yumuşak dokuların radyolojik olarak inceleme altına alındığı görüntüleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem akciğer filmi olarak da bilinir ve çeşitli hastalıkların erken zamanda teşhis edilebilmesi tanısının konulabilmesi için son derece önemlidir.
Doktorun yönlendirmesi ile çekilen akciğer grafisi birçok hastalığın teşhis edilmesi için gerekli görülebilmektedir. Ayrıca başka tedavilere ek olarak şu durumlar için de akciğer grafisi çekilmesi gerekebilir:
Akciğer görüntüleme yöntemi ile birçok hastalık için tanı koyulabileceği gibi şu durumların ortaya çıkması da mümkün olabilmektedir:
Ayrıntılı bir çekim sağlayan akciğer grafisi bu yönü ile elde edilen görüntüler sayesinde kişinin sağlık sorunlarının olup olmadığının anlaşılmasını gerektiğinde hemen bir tedavi başlatılmasını sağlamaktadır.