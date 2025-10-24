Akciğer grafisi nedir, neyi gösterir?

Genel olarak akciğerlerde yaşanan rahatsızlıklar kendini göğüs ağrıları, nefeste yaşanan sıkıntılar, solunum yolu rahatsızlıkları gibi şikayetler ve belirtiler ile gösterebilir. Bu süreçte yaşanan şikayetleri göz ardı etmemek ve erken tanı için vakit kaybetmeden doktora muayene olmak son derece önemlidir ve bazı durumlarda hayati olabilir.

Akciğer grafisi nedir, neden yapılır?

Akciğer grafisi, X Ray ışınlarının kullanılması ile kalp, damar yapıları, akciğer, göğüs boşluğu ile akciğere yakın olan kemiklerin ve yumuşak dokuların radyolojik olarak inceleme altına alındığı görüntüleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntem akciğer filmi olarak da bilinir ve çeşitli hastalıkların erken zamanda teşhis edilebilmesi tanısının konulabilmesi için son derece önemlidir.

Doktorun yönlendirmesi ile çekilen akciğer grafisi birçok hastalığın teşhis edilmesi için gerekli görülebilmektedir. Ayrıca başka tedavilere ek olarak şu durumlar için de akciğer grafisi çekilmesi gerekebilir:

Hava yolu patolojileri (KOAH, astım, enfes darlığı gibi hastalıklar ve şikayetler)

Akciğer zarı hastalıkları

Diafragmanın yapısal durumu

Hareket kusurları oluşması

Yer kaplayan tümör durumları

Sistemik ve romatolojik hastalıklara bağlı olarak gelişebilen hastalıklar

Mesleki kaynaklı olarak gelişen ani ya da kalıcı durumlar

Akciğer grafisi neyi gösterir?

Akciğer görüntüleme yöntemi ile birçok hastalık için tanı koyulabileceği gibi şu durumların ortaya çıkması da mümkün olabilmektedir:

Göğüs boşluğu ve akciğerlerin görüntülenerek durumlarının anlaşılması

Kalp hastalıkları

Kalp zarı hastalıkları

Damar sorunları

Sinir sisteminde oluşan hasarlar

Yemek borusu sorunları

Mide hastalıkları

Kemik hastalıkları

Yumuşak doku sorunları

Boyun hastalıkları

Karın içi yapıları ile ilgili hastalıklar

Akciğer kanseri

Ayrıntılı bir çekim sağlayan akciğer grafisi bu yönü ile elde edilen görüntüler sayesinde kişinin sağlık sorunlarının olup olmadığının anlaşılmasını gerektiğinde hemen bir tedavi başlatılmasını sağlamaktadır.