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Akciğer kanserinden korunmanın 7 yolu: Uzmandan çarpıcı açıklamalar...

Akciğer kanseri, dünya genelinde ölümcül hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alırken, sigaranın bu hastalıktaki rolü de oldukça büyük. Prof. Dr. Adnan Sayar, sigaranın akciğer kanserine yol açan başlıca etken olduğunu belirterek, ''Türkiye'de ve dünyada günde 2 paketten fazla sigara içen her 7 kişiden biri akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Ancak, sigara bırakıldığında risk azalmakta ve zamanla etkiler kaybolmaktadır'' dedi. Detaylar haberimizde...

Akciğer kanserinden korunmanın 7 yolu: Uzmandan çarpıcı açıklamalar...

Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Sayar, akciğer kanserinden korunmanın yollarını açıkladı.

Prof. Dr. Sayar, ''Günde 2 paketten fazla sigara içen her 7 kişiden biri akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ancak çok önemli bir nokta vardır ki; sigara bırakıldığında risk azalmaktadır, etkileri zamanla kaybolmaktadır. Yani sigaraya başlamamak en iyi kanserden korunma yöntemi olsa da bırakmak da kanser riskini azaltmaya yardımcı olur'' dedi. Akciğer kanserine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sayar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yaptı.

AKCİĞER KANSERİNDEN KORUNMANIN 7 YOLUNU ŞÖYLE AÇIKLADI

1. ''Akciğer kanserinde sebep önemli''
''Nedeni önemli bir konu. Bunun için öncelikle akciğer kanserinin neye bağlı geliştiğine bakmalıyız. Akciğer kanserinin en önemli tetikleyicisi sigara ve tütün mamulleridir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 10 kattan fazladır."

2. ''Pasif sigara dumanından kaçının''
"Sigara içmeyenlerde en sık neden; pasif sigara dumanı maruziyeti ve radon gazıdır."

3. ''Pasif içiciler de risk altında''
"Tütün mamulleri hem içicileri hem de pasif olarak dumana maruz kalanları risk altına sokar."

4. ''Sigaranın etkisi dozu ile ilişkili''
"Sigaraya başlama yaşı ne kadar erken, içme süresi ne kadar uzun, miktarı ne kadar fazlaysa kanser gelişme riski o kadar yüksektir. Sigaranın etkisi dozu ile ilişkilidir. Günde 2 paketten fazla sigara içen her 7 kişiden biri akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ancak çok önemli bir nokta vardır ki; sigara bırakıldığında risk azalmaktadır, etkileri zamanla kaybolmaktadır. Yani sigaraya başlamamak en iyi kanserden korunma yöntemi olsa da bırakmak da kanser riskini azaltmaya yardımcı olur."

5. ''Sigarasız yaşam öncelik olmalı''
"Çocukluk döneminden itibaren bireyleri sigara dumanından korumak, hiç başlamamasını sağlamak akciğer kanserinden korumaya yardımcı olacaktır."

6. ''Düzenli muayene yaptırın''
"Akciğer kanserinde genetik yatkınlık söz konusudur. Aile bireylerinden birinde (anne, baba, kardeş) akciğer kanseri varsa risk artmıştır. Bu durumda ek olarak düzenli olarak göğüs hastalıkları muayenesi olmak gelişebilecek kanserin erken yakalanmasını ve tedavisini sağlayacaktır.''

7. ''Ortamın havalandırılması önemli''
"Akciğer kanserine yol açan bir diğer madde ise radon gazıdır. Bazı bölgelerde doğal ortamdan, toprak ve kayalardan ortama salınıp, havalandırması iyi olmayan mekanlarda, madenlerde birikebilir. Özellikle zemin ve bodrum katlarda yer alan mekanlarda, zeminlerdeki çatlakların kontrolü ve kapatılması, ortamın düzenli olarak iyi havalandırılması içeride radon birikimini önleyerek riski azaltmaya yardımcı olur."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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