Akciğer kapasite testi sadece normal solunumu görmekle sınırlı değildir. Kişilerdeki astım, KOAH ve benzeri kronik solunum yolu hastalıklarının teşhisinde kritik bir öneme sahiptir. Bununla beraber hastalık tanısı konulduktan sonra tedavi sürecinin ne kadar işe yaradığını ve hastalığın ilerleme hızını değerlendirmek için de kullanılır. Örneğin bronşların tıkanıklık derecesi, akciğerlerin esnekliği ve nefes verirken karşılaşılan direnç gibi durumlar bu test sayesinde gözlemlenir. Bu kapsamda akciğer kapasitesi testiğinin nasıl yapıldığı sıklıkla araştırılır.

Akciğer kapasitesi testi nedir, nasıl yapılır?

Akciğer kapasitesi testi dendiğinde spirometri kavramıyla karşılaşılır. Spirometri nedir sorusuna yanıt olarak akciğerlerin çalışma kapasitesini ve nefes alış verişi ölçmek için kullanılan en yaygın solunum testidir. Bu test akciğerlerdeki hava akışını ve toplam hava miktarını değerlendirerek kişinin nefes alma gücünü ölçer. Bu sayede akciğer sağlığını net bir şekilde değerlendirir.

Spirometri bilhassa astım, KOAH ve diğer solunum yolu hastalıklarının teşhisinde büyük önem taşır. Bununla beraber bu tür hastalıkların tedavi sürecinin net bir şekilde izlenmesine de yardımcı olur.

Spirometri akciğer dokusunda oluşabilecek yapısal değişiklikleri ya da enfeksiyonları doğrudan tespit edemez. Bu tür durumları değerlendirmek için genellikle akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografisi gibi görüntüleme yöntemleri tercih edilir.

Spirometri testi öncesinde bazı hazırlıklar yapılması gerekir. Bu sayede ölçümlerin doğru ve güvenilir olması sağlanır. Doktor genellikle testten önce nefes açıcı ilaçların kullanımını geçici olarak durdurulmasını isteyebilir. Bununla beraber teste girerken rahat kıyafetlerle gelmek ve yemekten sonra en az iki saat beklemek önerilir.

Test esnasında kişi steril bir ağızlık aracılığıyla spirometre cihazına bağlanır. Bu esnada kişiden oturması ya da ayakta kalması istenir. Bu pozisyonlar ölçümlerin doğruluğunu etkileyebilir. Ardından burun bir klips yardımıyla kapatılır. Bu noktada sadece ağızdan nefes alıp verilmesi sağlanır. Ölçümde derin bir nefes alınması ve bu nefesi güçlü bir şekilde ağızlık üzerinden verilmesi gerekir. Bu uygulama birkaç kez tekrarlanabilir.

Spirometre cihazı solunan hava miktarını ve nefes verme hızını ölçerek verileri kaydeder. Testin sonunda ise doktor bu verileri analiz eder ve kişinin akciğer sağlığı hakkında detaylı bilgiler sunar.

Spirometri testi genellikle 15-20 dakika sürer ve herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Bazı kişiler test esnasında ya da sonrasında kısa süreli bir yorgunluk hissedebilir. Bu durum tamamen normaldir ve dinlenme sonrasında geçer. Bu nedenle spirometri testi hem kolay hem de güvenle uygulanabilen bir solunum testi olarak kabul edilir.