Akciğerindeki 20 santimetrelik dev balon ameliyatla alındı

Muğla’dan göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği’ne başvuran 63 yaşındaki Adnan Aydın’ın sağ akciğerinde 20 santimetre büyüklüğünde dev bir hava balonu(BÜL) tespit edildi. Ameliyata alınan ve 4 saatlik başarılı bir operasyon geçiren hasta, 2 aylık takip ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi polikliniğine 2 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvuran 63 yaşındaki Adnan Aydın’a yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra akciğerinde 20 santimetre büyüklüğünde dev bir hava balonu olduğu tespit edildi. Göğüs boşluğunda geniş yer kaplayan dev bülün kalbi sola doğru ittiği ve sağlam akciğer dokusunu sıkıştırdığı belirlendi. Hastanın günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyen şikâyetleri nedeniyle operasyon kararı alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonunda hasta 10 gün yoğun bakım ve serviste takip edilerek taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra da 2 ay boyunca takip ve tedavisi devam eden hasta son yapılan kontrollerinin ardından daha önce yaşadığı göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetlerinin tamamen ortadan kalktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasin Ekinci de ameliyat süreci ile ilgili şu bilgileri verdi: " Muğla Fethiye’den gelen hastamızda şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı mevcuttu. Yapılan tetkiklerde nefes darlığının sebebinin akciğerdeki dev hava balonunun normal akciğer dokusunu sıkıştırmasından, göğüs arısının nedeninin ise hava balonunun çok büyük olmasından kaynaklı kalbi sola doğru itmesi ve göğüs duvarını zorlamasından kaynaklandığı anlaşıldı. Gerekli tüm hazırlıkları yaptıktan sonra multidisipliner yaklaşımla ameliyata aldığımız hastamızda dev hava balonu kaburgalar, kalp ve sağlam akciğerden dikkatli bir şekilde ayrıldı. Sağ akciğerin alt, orta ve çok küçük kalan üst parçası yeniden çalışır hale getirildi. Yoğun bakım ve servis sürecinden sonra hastamız ameliyatın 10. günü taburcu edildi. Ameliyattan sonra da hastamızın takip ve tedavilerine devam ettik. Bu tarz özellikli ve yüksek riskli ameliyatlarda hastanın operasyon öncesinde multidisipliner değerlendirilmesi, ameliyat sırasında deneyimli ekiplerin koordinasyonu ve ameliyat sonrasında yoğun bakım ile servis takibinin etkin şekilde yürütülmesi tedavinin başarısında büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Adnan Aydın da duygularını şu şekilde aktardı:

" Ameliyat olmadan önce nefes almada sıkıntılarım vardı. Şimdi çok daha iyiyim. Ülkemizde çok kıymetli doktorlarımız var. Yasin hocamı çok seviyorum. Beni hayata bağladı. Ona ne söylesem, ne kadar teşekkür etsem de azdır. Sağlığımı yerine getirdi" dedi.