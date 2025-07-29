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Akciğerine kaçtı! Sakarya'da kedi tüyü yutan hayvanseverin talihsiz ölümü

Sakarya'da yaşayan ve sokak hayvanlarına düşkünlüğüyle tanınan Okan Diköz (55) talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Diköz iddiaya göre akciğerine kedi tüyü kaçması neticesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti.

Akciğerine kaçtı! Sakarya'da kedi tüyü yutan hayvanseverin talihsiz ölümü

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz (55), evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi.

Akciğerine kaçtı! Sakarya da kedi tüyü yutan hayvanseverin talihsiz ölümü 1

AKCİĞERİNE KEDİ TÜYÜ KAÇTI

Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz’ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi. Tedavi altına alınan Okan Diköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz’ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akciğerine kaçtı! Sakarya da kedi tüyü yutan hayvanseverin talihsiz ölümü 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon Akciğer‎ kedi
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