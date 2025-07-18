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Akdeniz açıklarında korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili Antalya Valiliği açıklama yaptı.

Akdeniz açıklarında korkutan deprem: Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı
Mustafa Fidan

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre Akdeniz Alanya açıklarında bir deprem meydana geldi. Rasathane kaynaklarına göre deprem saat 21.14 sıralarında gerçekleşti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Yapılan ölçümlere göre yerin 31.1 kilometre altındaki depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Akdeniz açıklarında yaşanan depremin ardından Antalya Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olumsuz bir durum yaşanmadığı ifade edilidi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyuna Duyuru

18 Temmuz 2025 Cuma günü (Bugün) saat 21.14’te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gazipaşa ilçemizin 95 kilometre açığında, Akdeniz'de yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamış, ilçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

18 Temmuz 2025
18 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
deprem Akdeniz kandilli rasathane
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