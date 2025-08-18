HABER

Akdeniz Belediyesinden fırın ve pastanelere sıkı denetim

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde hijyen ve ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve vatandaşların temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen denetimlerde, ekmek ve pasta üretimi yapan işletmeler mercek altına alındı. Fasih Kayabalı Caddesi üzerindeki işletmelerde yapılan kontrollerde; genel temizlik koşulları, çalışanların kişisel hijyen kuralları, üretim alanlarının uygunluğu, kullanılan malzemelerin saklama koşulları, ürünlerin satış şekilleri ve fiyat etiketleri tek tek incelendi. Ayrıca işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına yönelik de denetimler yapıldı.

Denetimlerde, açıkta ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezaları uygulandı. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen bir işletme için ise 10 gün süreyle kapatma cezası uygulanması yönünde yasal süreç başlatıldı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatlarıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sofralarına gelen ekmeğin ve diğer gıda ürünlerinin hijyenik ortamlarda üretilmesini sağlamak için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Özellikle günlük tüketimi yüksek olan unlu mamuller konusunda taviz vermemiz mümkün değildir. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli cezalar uygulanmakta, ciddi ihlallerde ise kapatma dahil yaptırımlar devreye girmektedir" dedi.

Zabıta ekipleri, denetimlerin ilçe genelinde düzenli aralıklarla süreceğini ve tüm işletmelerin hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

(İHA)

