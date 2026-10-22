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Akdeniz'de hareketlilik! Türkiye devreye girdi, Rumlar geri adım attı

Son günlerde Akdeniz'de yaşanan hareketlilik Türkiye'nin istediği gibi sonuçlandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NAVTEX'ine Türkiye tepki göstererek hemen karşılık vermişti. Son yaşanan gelişmede Kıbrıs açıklarındaki faaliyet yeniden koordine edildi. Türkiye'nin baskısı sonrası Rumlar rotayı değiştirmek zorunda kaldı.

Akdeniz'de hareketlilik! Türkiye devreye girdi, Rumlar geri adım attı
Ufuk Dağ

Türkiye’nin NAVTEX hamlesi sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotayı değiştirdi. Rumların 15 Ekim 2026’da yayımladığı NAVTEX ile Kıbrıs’ın batısındaki bir bölgede, East to Med Corridor (EMC) denizaltı kablo projesi için jeofizik araştırma yapılacağını duyurmasına Ankara’dan tepki geldi. Söz konusu bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunu belirten Türkiye 16 Ekim’de NAVTEX yayımladı. Bunun ardından Rumlar geri adım atarak önceki gün yeni NAVTEX yayımladı. Türkiye’nin bu duyurusunda, jeofizik araştırmaların yetkili Türk makamlarıyla koordine edildiği ve faaliyete izin verildiği bildirildi.

Akdeniz de hareketlilik! Türkiye devreye girdi, Rumlar geri adım attı 1

TÜRKİYE KOORDİNASYONA DAHİL OLDU

Türkiye Gazetesi'ne süreci değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Türkiye’nin itirazının ardından proje sahibi EMC Subsea Cable Company Ltd. ile araştırma gemisinin operatörü Hollanda merkezli Fugro N.V. arasında muhtemelen yeni bir süreç başladığına dikkat çekerek, faaliyetlerin Türk makamlarıyla koordinasyon içinde yürütülecek şekilde yeniden planlandığını ifade etti.

"GERİ ADIM ATTILAR"

GKRY’nin Türkiye’nin itirazlarını dikkate almadan bölgede faaliyet yürütme yaklaşımından geri adım attığını söyleyen Oğuz şöyle konuştu: Türkiye’den alınan izin ile GKRY, ‘Doğu Akdeniz için Türkiye’den kesinlikle izin almayacağız’ tezinden fiilen geri adım attı. Mavi Vatan’da Türkiye’nin dediği olur.

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Anahtar Kelimeler:
navtex Türkiye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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