Akdeniz’in sokaklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha düzenli ve güvenli bir kentte yaşaması için asfalt kaplama ve yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme çalışmalarına ilçenin dört bir yanında devam ediyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şener, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün iki ayrı ekiple sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bir ekip Yenimahalle ve Mesudiye mahallelerinde kilit taşı ve kaldırım tamiratı yaparken, diğer ekip Çay ve Çilek mahallelerinin birçok sokağında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Camili ve Bekirde mahallelerinde kilit taşı tamiratı ve yol düzenleme çalışmaları, Mesudiye ve Güneş mahallelerinin çeşitli sokaklarında ise kilit taşı, kaldırım ve karo yenileme hizmetleri sürdürüldü" dedi.

Şener, planlı ve programlı bir şekilde çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, merkez-kırsal ayrımı yapmadan, ihtiyaç duyan her mahallemize asfalt kaplama ve yama, kaldırım tadilatı, kilit taşı ve karo yenileme hizmeti sunmayı kesintisiz olarak sürdürecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)