HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akhisar’da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı tır ile tur otobüsünün karıştığı kazada, otobüs şoförü M.A. ile çekici sürücüsü H.K. tutuklandı. Otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akhisar’da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkiinde dün meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekici sürücüsü H.K., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Otobüs sürücüsü M.A.’nın yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme ve manevra kurallarına aykırı hareket ettiği, çekici sürücüsü H.K.’nin ise hız sınırlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Akhisar’da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı 1
Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadını önce kaynar suyla yaktı sonra boğarak öldürdü!Kadını önce kaynar suyla yaktı sonra boğarak öldürdü!
Fransa'da 150 süpermarkete siber saldırı! Fransa'da 150 süpermarkete siber saldırı!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Okan Buruk biletini kesti! G.Saray'da devre arası ayrılık: O sözleri bardağı taşırdı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.