Akıl almaz görüntü! İsrail vahşete bebekleri de alet etti: TIR'ın önünü kesip...

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen ateşkes birçoklarının gözünde derin bir nefes almak olarak tasvir edildi. Ancak perde arkasında yaşanan birçok gelişme ateşkese gölge düşürüyor. İsrail'in aylardır gıda ve su girişinin yasakladığı Gazze'de insanlar açlıktan ölürken, yeni görüntülerde bir grup İsraillinin yardım tırlarını engellemeye çalıştığı görüldü. İsrailli aşırı sağcı grubun bu eylemleri için bebeklerini kullanmaları ise 'pes' dedirtti!

İsrail'in Gazze'deki masum siviller üzerindeki yıllardır süren katliamları geçtiğimiz hafta ateşkes kararı ve uygulanması sonrası Orta Doğu'da yeni bir sayfa açıldı. Ancak bölgeden gelen haberler ateşkesin adeta diken üstünde olduğunu kanıtlar nitelikte. Son yaşanan olayda aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü keserek geçişlerini engellemeye çalıştı.

YARDIM TIRLARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

"Tzav-9" isimli aşırı sağcı dernek, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'ye gönderilen yardımların engellenmesi girişimine ilişkin görüntü yayımladı.

Hamas'ın ölen bazı İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmemesi nedeniyle ateşkes anlaşmasını "ihlal ettiği" iddia edilerek, Gazze'ye giden yardımların durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'ye yardımların engellenmesi için "Tzav-9" üyesi aşırı sağcı İsraillilerin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na giden yollarda yardım tırlarını engellemeye çalıştığı belirtildi.

EYLEM İÇİN BEBEKLERİNİ TIRLARIN ÖNÜNE ATTILAR

Paylaşımda yer alan görüntüde, bir grup aşırı sağcı İsraillinin Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının önünün kestiği görüldü. Görüntülerde grubun eylemleri için bebeklerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Aşırı sağcı İsraillilerin yolu kesmesi nedeniyle yardım tırlarının hareket edemediği kameraya yansıdı.

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

