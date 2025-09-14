HABER

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Aydın'da gece saatlerinde yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. Bir kişi hem tartıştığı adama hem de yanındaki 14 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı. Baba ve kız hastaneye kaldırılırken saldırgan da olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için arama çalışmalarına başladı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Hüseyin T. (35), çıkan tartışmada Bayram İrgi (45) ile 14 yaşındaki kızı Güler İrgi’yi tabancayla vurarak yaraladı.

BABA-KIZA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Olay, saat 00.00 sıralarında Neşetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin T. ile Bayram İrgi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin T., Bayram İrgi ve kızı Güler’e tabancaya ateş etti. Baba- kız yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Jandarma, olay yerinden kaçan Hüseyin T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

