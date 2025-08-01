Akılalmaz olay! Etiler'de 'kentsel dönüşüm' oyunu: Firma her apartmandan bir daire alıp kat maliki oldu

Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, Etiler’de 2 bin kişinin yaşadığı mahallede her apartmandan bir daire alıp kat maliki oldu. Binalardan karot aldırıp “çürük” raporu tehditiyle çok sayıda apartmanı ele geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu ve İrem Karataş'ın haberleştirdiği olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri, "Taşyapı, kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşların binalarından birer tane daire alarak 'burası benimdir' projesini yürürlüğe koydu" ifadelerini kullandı.

İNŞA ETTİĞİ OTELE İBB'DEN RUHSAT ALAMADI

Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı Şirketi’nin planladığı proje ile Etiler’de bulunan Toprakkale Sokağı’ndaki yurttaşlar evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Etiler Toprakkale Sokak’ta bulunan huzurevi arsasına 8 katlı otel projesi yapan Taşyapı uzun yıllar İBB’den imar izni alamadı. Arsa 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planlarında otel alanına çevrildi ve “ÇED gerekli değildir” kararı çıkarıldı. İmara aykırı biçimde 8 katlı inşa edilen otel henüz ruhsat alamadı.

"BİRER TANE DAİRE SATIN ALARAK 'BURASI BENİMDİR' PLANINI YÜRÜTLÜĞE KOYDU"

Mahalle sakinleriyle de röportaj yapan gazeteci Barış Terkoğlu, süreci şu ifadelerle anlattı;

Taşyapı, kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşların binalarından birer tane daire satın alarak 'burası benimdir' planını yürütlüğe koydu. Şu anda 2 binden fazla insanı etkileyen bu proje, adeta 'evlerimizin üzerine çöküyorlar' psikolojisi yarattı.

Taşyapı bu mahalleye ilk kez otel yapımıyla geldi. Otele ruhsat almayanca otelini işletebilmek için bütün mahalle sakinlerni evlerinden çıkartacağı bir planı yürürlüğe koydu."

'ÇÜRÜK RAPORU' TEHDİTİ

Konuyla ilgli konuşan mahalle sakinleri, "Mahalledeki binalardan, sitelerden birer dare alıyor. Zaten bir daire aldıktan sonra, 'çürük raporu' tehditiyle yıkım kararını çıkartıyor" diyerek duruma isyan etti. Mahalle sakini, Taş Yapı'nın uyguladığı planla ilgili olarak, "Üç bloklu alandan önce bir daire satın alıp kat maliki haline geliyor. Sonra bu üç bloklu sitede oturanları bir toplantı düzenleyip oraya çağırıyor ve 'Ben sizin oturduğunuz yerleri rezidans haline getireceğim. Bunu kabul ederseniz farklı bir alandaki yapılardan hakkınızı alırsınız. Kabul etmezseniz karot aldıracağım, apartmanı yıktıracağım diyor" ifadelerini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, KENTSEL YIKIM"

Etiler'de yaşanan süreçle ilgli konuşan bir diğer mahalle sakini ise, "Taş Yapı buraya bir otel yaptı. Yaptığı otel en son kaçak otel haline geldi. Kaçak oteli kurtarmak için üç bloktaki bütün binaları yıkarak buraya turistik konsept proje yapmak istediğiini söylüyor. Bu da kentsel dönüşüm değil, kentsel yıkım oluyor" dedi.

TAŞYAPI'NIN SAHİBİ TURANLI'DAN YANIT: "BU BİNALARIN AYAKTA DURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Taşyapı sahibi Emrullah Turanlı'dan kentsel dönüşüm kapsamında zorla insanların evlerini aldığı iddialarına yanıt geldi. Odatv'de yer alan habere göre Turanlı, "Etiler’deki evler dua ile ayakta duruyor. Bu binaların ayakta durması mümkün değil" dedi.

“BU BİNALAR DUA İLE AYAKTA DURUYOR”

Vatandaşlardan zorla daire aldıkları iddiası üzerine de konuşan Turanlı, Kentsel Dönüşüm Yasası’na işaret ederek, “Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Yasası diye bir yasa var. Yasa da diyor ki bütün İstanbul'da depreme dayanıksız binaların tamamı yıkılacak. Bu bir kanun. Etiler’deki evler dua ile ayakta duruyor. Bu binaların ayakta durması mümkün değil. Bu binaların kentsel dönüşümüne öncülük ettik” dedi.

Binaların bir an önce kentsel dönüşüm kapsamına girmesi gerektiğini vurgulayan Turanlı, “Siz kimi istiyorsanız biz ona verelim kat karşılığı. Ama bir an evvel verin veyahut satın. Kime istiyorsanız ona satın. Ama bu rezalet ortadan kalksın. Bu binalar geri dönüşsün. Bu binalar yıkılacak. Yerine yenileri yapılacak. Yeni yönetmenliklere göre, yeni kriterlere göre yapılacak. Bunun neresi kötü ki bu insanlar bunu söylüyorlar?” ifadelerini kullandı.

Binaların fotoğraflarını paylaşan Turanlı, “Böyle insanları, yatırımcıları karalayarak bir şey elde etmek mümkün değil. Burası deprem üreten bir coğrafya. Ağır depremler üretiyor. Buranın mutlaka dönüşmesi lazım. Ve bundan sonra da yapılan binalar, kriterler hastane yapıp yönetmenliğine uygun olması lazım” dedi.

"DENETİME AÇIĞIZ"

Turanlı, “İddia edildiği gibi projelerimizde zorla tahliye, tehdit ya da şeffaf olmayan sözleşmeler yapıldığı iddiası kesinlikle söz konusu değildir. Tüm kat maliklerine eşit, adil ve sürdürülebilir koşullar sunulmakta; talep eden maliklere ayrıntılı sunumlar ve projeye dair detaylar paylaşılmaktadır. Projelerimizin her aşaması ilgili bakanlıklar, belediyeler ve resmi kurumların denetimine açıktır” ifadelerini kullandı.