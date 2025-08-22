HABER

Akılalmaz olay! Yolcu otobüsünün dinlenme kabininden yola savrulan ikinci şoför hayatını kaybetti

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün dinlenme kabininden yola savrulan otobüsün ikinci şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K., idaresindeki Erzurum-Antalya seferini yapan Esadaş Turizme ait 34 YY 4201 yolcu otobüsü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

BARİYERLERE ÇARPTI, KABİNDEKİ YEDEK ŞOFÖR YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle şoför dinlenme kabininin kapağı açıldı. Kabinde istirahat eden ikinci şoför Cemalettin Tosunoğlu (61) yola fırladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Erzurum'a sevk edilen Tosunoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Cemalettin Tosunoğlu’nun cenazesinin yarın Erzurum’da öğle namazına müteakip Narmanlı Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

22 Ağustos 2025
