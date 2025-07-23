Akıllara durgunluk veren olay: Araç içinde tabanca ateş aldı, bir kişi başından vuruldu! O anlar kamerada...

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç içerisinde kazara tabancanın ateş alması sonucu bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARAÇTA BULUNAN İKİLİ İLE SOHBET EDİYORDU

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ş.T. ve yanındaki B.K., 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçla Şehir Parkı yakınına geldi. Araç içerisinde bulunan ikili, yanlarına gelen M.K. ile bir süre sohbet etti.

KAZARA ATEŞ ALDI

Bu sırada araç içerisindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, aracın yanında bulunan M.K.’nin başına isabet etti. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DURUMU CİDDİ

Ağır yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, durumu ciddi olan şahıs, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili Ş.T. ve B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)