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Akıllara durgunluk veren olay: Araç içinde tabanca ateş aldı, bir kişi başından vuruldu! O anlar kamerada...

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yol kenarında duran hafif ticari aracın içerisinde bulunan tabanca kazara ateş aldı. O esnada kafasını aracın camından içeri sarkıtarak içeride bulunan iki kişiyle sohbet eden bir vatandaş tabancadan çıkan kurşunla başından vuruldu. O anlar aracın yakınında bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç içerisinde kazara tabancanın ateş alması sonucu bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARAÇTA BULUNAN İKİLİ İLE SOHBET EDİYORDU

Akıllara durgunluk veren olay: Araç içinde tabanca ateş aldı, bir kişi başından vuruldu! O anlar kamerada... 1

Edinilen bilgiye göre, sürücü Ş.T. ve yanındaki B.K., 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçla Şehir Parkı yakınına geldi. Araç içerisinde bulunan ikili, yanlarına gelen M.K. ile bir süre sohbet etti.

KAZARA ATEŞ ALDI

Akıllara durgunluk veren olay: Araç içinde tabanca ateş aldı, bir kişi başından vuruldu! O anlar kamerada... 2

Bu sırada araç içerisindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, aracın yanında bulunan M.K.’nin başına isabet etti. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DURUMU CİDDİ

Akıllara durgunluk veren olay: Araç içinde tabanca ateş aldı, bir kişi başından vuruldu! O anlar kamerada... 3

Ağır yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, durumu ciddi olan şahıs, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili Ş.T. ve B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay: Araç içinde tabanca ateş aldı, bir kişi başından vuruldu! O anlar kamerada... 4

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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