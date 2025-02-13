Akıllara durgunluk veren olay! "Hakim müşterim" dedi, ev hapsi vaadiyle dolandırıldı! Firari duruma düşünce...

Başkent Ankara’da yaşanan dolandırıcılık gündem oldu. Mesut Ünlü ve Tolga Özdemir'in Sincan Cezaevi'nde başlayan arkadaşlığı dolandırıcılık skandalıyla bitti.

"CEZANI EV HAPSİNE ÇEVİRECEĞİM" VAADİYLE DOLANDIRDI!

Ekol TV'nin haberine göre, Mesut Ünlü isimli şahıs, tahliye olduktan sonra arkadaşı Tolga Özdemir de cezaevinden izinli çıktı. Özdemir’i hastanede ziyaret eden Mesut Ünlü, hâkim bir tanıdığı olduğunu belirterek bir milyon lira vermesi karşılığında cezasını ev hapsine çevirebileceğini söyledi. Mesut Ünlü, 150 bin lira komisyon talep ederken Tolga Özdemir bu teklifi kabul etti.

Mesut Ünlü, arkadaşından parayı bir çantaya koyarak adliyeye getirmesini istedi. Tolga Özdemir, bir milyon lirayı kabin boy valize koyarken adliyeye gitti. Adliyeye girişte valizini x-ray cihaza koyarak güvenlik noktasından geçti ve Mesut Ünlü ile buluşmak üzere adliyenin B kapısına ilerledi. Mesut Ünlü, Tolga Özdemir’e bankta oturması gerektiğini söylemesinin ardından valizi alarak bir kat daha çıktı. Para dolu valizi adliye içerisinde bir odada bırakan Mesut Ünlü, 5 dakika sonra aşağıya inerek emaneti hâkime verdiğini söyledi.

"EVİNE GİDİP DİNLEN"

Ünlü, Özdemir’e cezaevine teslim olmaması gerektiğini ve evine giderek dinlenmesini söyledi. Mesut Ünlü, Tolga Özdemir’i evine bırakmasının ardından adliyeye giderek para dolu çantayı aldı. Özdemir ise ev hapsi aldığını düşünerek evinin yolunu tuttu. İki gün sonra Özdemir kendisini arayan polislerden cezaevine teslim olmaması nedeniyle firari duruma düştüğünü öğrendi. Ünlü ise ortadan kayboldu. Özdemir arkadaşını şikayet ettikten sonra yeniden cezaevine gönderildi. Mesut Ünlü ise kısa süre önce tahliye olduğu cezaevine döndü.