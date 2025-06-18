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Akıllara durgunluk veren olay! 'Mavi gömlekli adam sandım' dedi başkasına ateş etti

İstanbul Maltepe'de kan donduran bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de Marmaray'da çocuklarının yanında babasına yumruk atarak Türkiye'nin gündemine oturan mavi gömlekli adamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maltepe'de caddede yürüyen bir kişiye silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı yapan 18 yaşından küçük olan şüphelinin, ateş ettiği kişiyi Marmaray olayındaki mavi gömlekli adam olan ve sosyal medyada büyük linç yiyen İbrahim Aktan olduğunu düşünerek ateş ettiği öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay! 'Mavi gömlekli adam sandım' dedi başkasına ateş etti
Mustafa Fidan

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Sabah gazetesinin haberine göre, caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucu kimse vurulmadı. Yaşanan bu saldırı sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede ateş açan 18 yaşından küçük olduğu belirlenen saldırganı yakaladı. İlçe emniyet müdürlüğünde yapılan çalışmada, saldırganın hedefinde geçtiğimiz günlerde Marmaray'da iki çocuğunun yanında yumruk yiyen babayı ayıran ve mavi gömlekli çocuk olarak anılan sosyal medyada linç edilen İbrahim Aktan olduğu öne sürüldü.

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MARMARAY'DAKİ MAVİ GÖMLEKLİ ÇOCUK SANDI

Aktan'ı vurmak için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin ateş açtığı kişinin de yanlış kişi olduğu ortaya çıktı. Açılan ateşten kurtulan kişinin hedefte sanılan İbrahim Aktan olmadığı öğrenildi. Saldırganın o kişiyi Aktan'a benzettiği için ateş açtığı bilgilerine ulaşıldı. Aktan'ın olay bölgesinde olmadığı belirlendi.

OLAY GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ

Çok konuşulan olay 30 Mayıs Cuma günü saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana gelmişti. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile Zehra A. arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Marmaray'da bulunan Ekrem D. (50), Deniz E.'yi darbetti. O anlara tanıklık eden yolculardan İbrahim Aktan araya girmesiyle arbede büyüdü. İstasyonda inen taraflar, tartışmayı burada da sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem D. tutuklanırken, İbrahim Aktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OLAYDAN SONRA ÇOK SAYIDA TEHDİT ALIYORUM" DEMİŞTİ

Sosyal medyada 'mavi gömlekli' olarak anılmaya başlanan üniversite öğrencisi İbrahim Aktan "Şöyle bir algı oluştu kamuoyunda, sanki yumruğu ben atmışım. Ben kesinlikle adama vurmadım. Ben araya girdim. Onları ayırdım. İlk müdahale eden ben olmama rağmen orada provoke etti beni. Yumruk yiyen baba, 'senin yüzünden ben yumruk yedim. Her şey senin yüzünden' dedi. Sonra bütün Marmaray'da linç yiyecektim. Ben ayırmaya çalışırken benim üstüme kaldı. Eve gittiğimde sosyal medyada yayıldığını bilmiyordum. Bir baktım ki 'mavi gömlekli çocuk' diye sayfalarca hakaretler, linçleme politikaları başlamış. Çok ciddi tehdit mesajları aldık. Ev adresim, telefon numaralarım, ailemin telefon numaraları komple ifşa edilmiş" dedi.

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı kavga Marmaray
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