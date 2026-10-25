Manavgat'ta rahvan at yarışlarında 600 bin lira ödül dağıtıldı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Manavgat Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen yarışlar, Atatürk Stadyumu yanında gerçekleştirildi.

Baş atlar kategorisinde Nazilli Yıldız birinci, Kraliçe ikinci, Ferikli üçüncü oldu. Bu kategoride birinci olan atın sahibi Ender Pelin'e 100 bin lira ödül verildi.

Nazilli Yıldız'ın sahibi Pelin, elde ettikleri birinciliğin uzun süreli çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

At yetiştirmenin kolay olmadığını ifade eden Pelin, atalarından gelen at sevgisi ve yarış tutkusuyla bu sporu yaptıklarını kaydetti. Daha önce üçüncülük ve ikincilik elde ettiklerini aktaran Pelin, ilk kez birincilik yaşadığını ve bunun kendisi için harika bir duygu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Asbaşkanı Tayfun Karataş, Manavgat'a yakışan bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava şartlarından, saha zemininden ve organizasyonun düzeninden memnun olduklarını belirten Karataş, rahvan at yarışlarının iki canlının birlikte gerçekleştirdiği nadir spor dallarından biri olduğunu ifade etti.

Yarışlarda dereceye giren atların 2027'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini bildiren Karataş, şampiyonanın Manavgat'ta yapılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Manavgat-Side Rahvan At Yarışları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak da organizasyona bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirtti.

Tesisleri geliştirerek Türkiye Şampiyonası'nı Manavgat'ta düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Delikkulak, gelecek yıl daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ise atlı sporların Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Rahvan at yarışlarının 17'ncisinin Manavgat'ta düzenlenmesinden gurur duyduklarını belirten Çiçek, Türkiye Şampiyonası'nın ilçede yapılması halinde gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Yarışlarda diğer kategorilerde birinci olan atlar şöyle sıralandı:

"Üçlü tay kategorisinde Şimşek, dörtlü tay kategorisinde Bozo, deste kategorisinde Albay, küçük orta kategorisinde Kongar, büyük orta kategorisinde Pusat, başaltı kategorisinde Kral, ithal B kategorisinde Masarati ve ithal A kategorisinde Sideli."

Kaynak: AA