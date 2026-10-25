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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamaya katıldı. Denetim sırasında sürücülerle sohbet eden Yıldız, araçlardaki çocuklara hediyeler verdi. Hamidiye Mahallesi’nde esnafı da ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Yıldız, “Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz"

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Denetim sırasında durdurulan araçlarda arama yapıldı. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yamaç da uygulamaya katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz" 1

SÜRÜCÜLERLE SOHBET ETTİ, ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Uygulama noktasında denetim için durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, aileleriyle yolculuk yapan çocuklarla da ilgilendi. Yıldız, araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz" 2

Hamidiye Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde de bulunan Yıldız, iş yerlerini gezerek esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafla çay içip sohbet eden Yıldız, kendisine iletilen sorunları dinledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz" 3

'İSTANBUL HALKININ KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİĞİ HER AN BİZİM EN BÜYÜK BAŞARIMIZDIR'

Uygulama sırasında açıklamada bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Değerli basın mensupları, bu akşam da Kağıthane’deyiz. İstanbul’un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla yapılan tedbirlerimizle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. Ölçümüz, suçla mücadelede önleyici tedbirleri artırmak. Tabii suçla, şehir eşkıyalarına karşı mücadelemizin kararlılığını, sahada mücadelemizi artırmak için buradayız. Bizim için ölçü şudur: İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır. Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz" 4

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Şehir eşkıyalarına asla fırsat vermeyeceğiz" 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
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