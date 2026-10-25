Tırla çarpışan elektrikli otomobil alev aldı!

Kaza, saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesindeki Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı'nda meydana geldi.
E.G. yönetimindeki elektrikli otomobil, Ovaeymir yönünden Efeler istikametine dönüş yapmak istediği sırada Çine istikametine ilerleyen tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli otomobilde yangın çıkarken, sürücü E.G. kazada hafif yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere yeni nesil söndürme çadırıyla müdahale etti.
Elektrikli otomobilin üzerine yerleştirilen özel yangın battaniyesiyle alevlerin çevreye yayılması ve zehirli gaz salınımı önlenirken, ekipler araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Polis ekipleri kaza bölgesinde yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin elektrikli aracın bataryalarının tamamen tükenmesi amacıyla yürüttüğü soğutma çalışmasının devam ettiği belirtildi.
Öte yandan kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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