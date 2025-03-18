HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akıllara Şule Çet cinayetini getirdi: 14. kattan düşüp hayatını kaybetti... Sevgilisinin parmak izleri ortaya çıktı!

Akıllara Şule Çet cinayetini getirdi: 14. kattan düşüp hayatını kaybetti... Sevgilisinin parmak izleri ortaya çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 16:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Şeyma Gökçe, Ankara'daki 14'üncü katında bulunan evinden düşerek hayatını kaybetti. Sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı birlikte yaşadığı evde meydana gelen olay akıllarda soru işareti yarattı. Uyucunun verdiği çelişkili ifadeler ve Gökçe'nin annesinin şiddet iddiası gözleri uyucuya çevirdi. Gökçe, bir gün önce annesinin 'Nasıl geçiyor hayat?' mesajına 'Çok güzel' diye yanıt verdiği ortaya çıktı.

Akıllara Şule Çet cinayetini getirdi: 14. kattan düşüp hayatını kaybetti... Sevgilisinin parmak izleri ortaya çıktı!

Şeyma Gökçe, 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı binanın 14'üncü katındaki evde pencereden düştü. Ağır yaralanan Şeyma Gökçe, çağrılan ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeyma Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

14UNCU-KATTAN-DUSEREK-OLEN-SEYMANIN-H_617066_182607

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde bulunan Hüseyin Uyucu'nun içeride uyuduğu iddia edilirken, polis eve çilingirle girdi. Gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü. Uyucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14UNCU-KATTAN-DUSEREK-OLEN-SEYMANIN-H_617068_182607

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis evde inceleme yaptı. Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

14UNCU-KATTAN-DUSEREK-OLEN-SEYMANIN-H_617070_182607

ŞEYMA’NIN ANNESİNDEN ŞİDDET İDDİASI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

14UNCU-KATTAN-DUSEREK-OLEN-SEYMANIN-H_617115_182607

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü.

ŞULE ÇET'E NE OLMUŞTU?

23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde iş vereni Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akand ile buluştuktan sonra cinsel saldırıya uğramış ve kaldıkları plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmişti.

5

(DHA)

18 Mart 2025
18 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kar İstanbul'un kapısına dayandı!Kar İstanbul'un kapısına dayandı!
Daha isimleri bile konmamıştı! Aydın'da bebek mezarları açıldı, cani babanın canavarlığı tüyler ürpertti: "Kendini mehdi sanıyor"Daha isimleri bile konmamıştı! Aydın'da bebek mezarları açıldı, cani babanın canavarlığı tüyler ürpertti: "Kendini mehdi sanıyor"
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Ankara düşünce sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Asgari ücrete ara zam Erdoğan'ın önüne geliyor! İşte kritik tarih...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergiyle ilgili de konuştu

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Halk TV haber spikeri Ece Üner ifadeye çağrıldı! 'Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz'

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

6 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralandı!

6 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralandı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.