Akıllı ampul nedir, hangi özellikleri sunar?

Her bir ampul türünün verdiği ışık, harcadığı enerji ya da fiziksel özellikleri farklılık göstermektedir. Hem gereksinime hem de tercihe göre sarı veya beyaz renk ışık saçan ampuller kullanılabilmektedir. İş yerleri ve evler için ampul seçerken hem ihtiyaca hem de verimliliğe göre kriterleri belirleyerek ampul almak gerekir.

Akıllı ampul nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Bir ampul türü olan akıllı ampuller bilinen klasik türdeki ampullerin geliştirilmiş hali olarak kabul edilmektedir. Wi-Fi üzerinden bağlantı sağlanabilen akıllı ampuller, smart bulb adı ile de bilinmektedir ve akıllı aydınlatma teknolojisine sahiptir. Farklı renklerde ışıkların da kullanılabildiği akıllı ampuller hem sesli asistanlardan hem de telefondan internet aracılığı ile kontrol edilebilmektedir.

Kurulumu da oldukça kolay olan akıllı ampuller şu adımlar uygulanarak kurulur:

Seçilen marka akıllı ampul alınır.

Ampul normal bir duya takılır ve vidalanır.

Işık açılır.

Mobil cihaza ya da cep telefonuna markanın uygulaması indirilir.

Wi-Fi ya da mobil ağa bağlantı sağlanır. Bunun için uygulama üzerinden yeni cihaz ekle seçeneği seçilir ve bağlantı kurulacak ağ seçilir.

Uygulama ampulü bulduğu zaman bir isim verilir. (Örnek: Koridor ışığı)

Eşleştirme yapılarak kurulum sağlanır.

Işık açıp kapatılarak kontrol edilir.

Akıllı ampul hangi özellikleri sunar?

Akıllı ampul kullanabilmek için kontrol sistemi de son derece kolaydır. Örnek olarak akıllı ampul kullanımında ve kontrolünde şu seçenekler denenebilmektedir: