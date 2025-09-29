HABER

Akıllı hoparlör nedir, hangi işlevlere sahiptir?

Elektrik akımı değişikliklerini ses titreşimlerine çevirme görevini üstlenen hoparlörler tarihte ilk kez 1920 yılında kullanılmıştır. Bu tarihte elektrikli ses dalgalarının kaydedilip yayılmasına olasılık sağlayan buluşlar yapılmış ve zaman içinde çeşitlendirilerek geliştirilmiştir.

Çalışma prensiplerine göre manestostatik, elektrodinamik, elektromanyetik gibi farklı türleri bulunan hoparlörler de teknolojik gelişmelerden faydalanılarak geliştirilmiş ve daha farklı türleri ortaya çıkmıştır. Hem çalışma prensiplerine hem de görselliklerine göre farklı türleri bulunan hoparlörler birçok farklı cihaza bağlanılarak kullanılabilmektedir.

Son dönemlerin gözde teknolojik ürünlerinden biri haline gelen akıllı hoparlörler, sesli kullanıcı ara yüzü ve entegre sanal asistan bulunan bir tür sesli komut cihazı ve hoparlör olarak tanımlanmaktadır. Orijinal dilinde smart speaker ya da çok sık kullanılan adı ile sesli asistan kullanıcılarına birçok avantaj sağlamaktadır.

Farklı markaları ve modelleri bulunan akıllı hoparlörler sanal asistanlar gibi çeşitli özelliklere sahip olarak üretilmiştir. Bazı akıllı hoparlörlerin ev otomasyonu cihazlarını kontrol etme özelliği de bulunmaktadır. Bluetooth, Wi-Fi ve diğer çeşitli protokol standartlarını kullanabilen bu hoparlör türü akıllı cihaz olarak da hareket edebilmektedir.

Akıllı hoparlörler, bağlantı kontrolü, kolay kullanım gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Geleneksel model hoparlörlerin işlevlerini sanal bir asistan yetenekleri ile bir araya getirerek kullanan, ses ile kontrole dilebilen akıllı hoparlörler soruları anlayıp yanıtlayabilir, çeşitli görevleri gerçekleştirebilir. Eğlence sunmak amacı ile kullanılabilirken doğal diş işleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak hizmet verir.
Kablosuz olarak kullanma imkanı bulunan akıllı hoparlörlerin ortak olarak taşıdıkları bazı özellikler ve işlevler şu şekildedir:

  • Sesli komut verme: Dahili mikrofonlar, gelen sorulara yanıtlar verebilmek ya da istenen görevleri yerine getirebilmek amacı ile dahili olarak işlenmiş olan doğal dili kullanarak soru sormaya, komut vermeye ve çeşitli işlemleri başlatmaya imkan vermektedir.
  • İletişim ve çağrılar: Akıllı telefona dokunmadan sesli mesaj gönderebilmek ya da telefon görüşmeleri yapmak için de akıllı hoparlörler kullanılabilmektedir.
  • Akıllı ev kontrolü sağlama: Birçok akıllı hoparlör, başka akıllı ev aletleri ile entegre olarak çalışabilmektedir.
  • Müzik çalma ve akış sağlama: Akıllı hoparlörler bütün popüler akış hizmetlerine erişim sağlayabilmektedir.
  • Medya kontrolü: Sesli kitaplardan radyo istasyonlarına akıllı hoparlörler ile dinlenebilir.
  • Bireysel organizasyonlar: Takvimleri, programları yönetebilmek, hatırlatıcıları ve alarmları ayarlayabilmek, randevular oluşturmak gibi görevler için de akıllı hoparlörlerden yararlanılabilir.
