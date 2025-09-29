Çalışma prensiplerine göre manestostatik, elektrodinamik, elektromanyetik gibi farklı türleri bulunan hoparlörler de teknolojik gelişmelerden faydalanılarak geliştirilmiş ve daha farklı türleri ortaya çıkmıştır. Hem çalışma prensiplerine hem de görselliklerine göre farklı türleri bulunan hoparlörler birçok farklı cihaza bağlanılarak kullanılabilmektedir.

Akıllı hoparlör nedir, hangi işlevlere sahiptir?

Son dönemlerin gözde teknolojik ürünlerinden biri haline gelen akıllı hoparlörler, sesli kullanıcı ara yüzü ve entegre sanal asistan bulunan bir tür sesli komut cihazı ve hoparlör olarak tanımlanmaktadır. Orijinal dilinde smart speaker ya da çok sık kullanılan adı ile sesli asistan kullanıcılarına birçok avantaj sağlamaktadır.

Farklı markaları ve modelleri bulunan akıllı hoparlörler sanal asistanlar gibi çeşitli özelliklere sahip olarak üretilmiştir. Bazı akıllı hoparlörlerin ev otomasyonu cihazlarını kontrol etme özelliği de bulunmaktadır. Bluetooth, Wi-Fi ve diğer çeşitli protokol standartlarını kullanabilen bu hoparlör türü akıllı cihaz olarak da hareket edebilmektedir.

Akıllı hoparlörler, bağlantı kontrolü, kolay kullanım gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Geleneksel model hoparlörlerin işlevlerini sanal bir asistan yetenekleri ile bir araya getirerek kullanan, ses ile kontrole dilebilen akıllı hoparlörler soruları anlayıp yanıtlayabilir, çeşitli görevleri gerçekleştirebilir. Eğlence sunmak amacı ile kullanılabilirken doğal diş işleme ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak hizmet verir.

Kablosuz olarak kullanma imkanı bulunan akıllı hoparlörlerin ortak olarak taşıdıkları bazı özellikler ve işlevler şu şekildedir: