HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Akıllı saat ile kalp ritmi ölçümünde doğru sonuç nasıl alınır? Akıllı saat kalp ölçümü doğruluğu

Akıllı saatler sadece zamanı gösteren cihazlar değiller. Sağlığımızı takip eden kişisel asistanlık bile yapabiliyor. Bu cihazların en popüler ve sık kullanılan özelliklerinden biri ise kalp ritmi ölçümüdür. Peki, akıllı saat ile kalp ritmi ölçümünde doğru sonuç nasıl alınır? Akıllı saat kalp ölçümü doğruluğu nedir?

Akıllı saat ile kalp ritmi ölçümünde doğru sonuç nasıl alınır? Akıllı saat kalp ölçümü doğruluğu
Firdevs Nacar

Akıllı saatlerde genellikle bileğin alt kısmına yerleştirilen optik sensörler bulunur. Bu sensörler cildinizin altındaki kan akışını yeşil LED ışıklar ve fotodiyotlar aracılığıyla algılayarak dakikadaki kalp atış sayınızı hesaplar. Kullanıcılar bu özelliği spor sırasında, günlük aktiviteler esnasında veya dinlenirken kalp sağlıklarını kontrol etmek için tercih eder. Bununla beraber doğru sonuç alabilmek için ölçümün nasıl yapılması gerektiğini bilmek son derece önemlidir.

Akıllı saat ile kalp ritmi ölçümünde doğru sonuç nasıl alınır?

Akıllı saat ile ritim ölçülürken doğru sonuç için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle akıllı saatin bileğinizde doğru konumda olması gerekir. Saat çok gevşek takılırsa sensör ciltle tam temas kuramaz ve ölçüm hatalı olabilir. Çok sıkı takıldığında ise kan akışı kısmen baskılanarak yine yanlış veriler ortaya çıkabilir.

Doğru konum için saat, el bileği kemiğinizin yaklaşık bir parmak üstünde, sensörlerin bileğinizin arka yüzüne tam temas ettiği şekilde takılmalıdır. Ayrıca bileğin temiz ve kuru olması, sensörlerin ışığı daha iyi algılamasına yardımcı olur. Ter, nem veya losyon gibi faktörler ölçüm kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Ölçüm sırasında vücudun sakin olması da son derece önemlidir. Kalp ritmi ölçümü spor esnasında da yapılabilir ancak yüksek tempolu anlarda saat, ani hareketler nedeniyle sensör verilerini tam olarak okuyamayabilir. Dinlenme halinde ölçüm almak istiyorsanız, birkaç dakika boyunca hareketsiz kalıp normal nefes alarak saatin verileri daha doğru toplamasını sağlayabilirsiniz. Egzersiz sırasında ölçüm almak istiyorsanız, saatinizin egzersiz modunu aktif etmeniz, yazılımın hareket kaynaklı veri sapmalarını telafi etmesine yardımcı olur.

Doğru sonuç almak için bir diğer önemli unsur da saatin yazılım ve sensör kalibrasyonudur. Akıllı saat üreticileri cihazların doğruluğunu artırmak için yazılım güncellemeleri yayınlar. Bu yüzden saatinizi güncel tutmak hem sensör performansını hem de veri analiz algoritmalarını iyileştirir. Bazı modellerde ilk kurulum sırasında yaş, cinsiyet, boy ve kilo gibi kişisel bilgilerin doğru girilmesi de ölçümün gerçekçi olmasında rol oynar. Çünkü cihaz bu bilgileri kullanarak kalp ritmi analizlerini optimize eder.

Bütün bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken en önemli unsur akıllı saatlerin kalp ritmi ölçümleri tıbbi bir cihazın yerini tutmayacağıdır. Cihazlar günlük takip ve genel sağlık farkındalığı için oldukça faydalı olsa da kalp sağlığınızla ilgili şüpheli veya olağan dışı bir durum fark ettiğinizde mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

Kısaca akıllı saat ile kalp ritmi ölçümünden en doğru sonuçları almak için cihazı doğru şekilde konumlandırmak, sensörlerin ciltle temasını sağlamak, ölçüm sırasında uygun koşullar yaratmak ve yazılımı güncel tutmak gerekir. Bu adımlar, günlük hayatta kalp sağlığınızı daha bilinçli takip etmenize yardımcı olur. Doğru kullanıldığında, akıllı saatler yalnızca zamanı değil, sağlığımızı da yakından izleyen güvenilir birer yardımcıya dönüşür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybettiİstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişmeBungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme

Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.