HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi hayatı kaybetti

Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi hayatı kaybetti

01.04.2025 16:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 2 işçiden 1’i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi hayatı kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 16 Mart tarihinde Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iddialara göre yapılan bir alt yapı çalışmaları esnasında H.İ. ile M.Y. isimli 2 işçi elektrik akımına kapılmış ve her 2 işçi de ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hastanede yaklaşık 15 gündür tedavi altında olan işçilerden M.Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.Y’nin cenazesi tamamlanan işlerden hastane morguna kaldırıldı.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Konak'ın cenaze töreninde iğrenç olay! Yaka paça dışarı atıldıKonak'ın cenaze töreninde iğrenç olay! Yaka paça dışarı atıldı
Antalya açıklarında deprem! AFAD duyurduAntalya açıklarında deprem! AFAD duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.