HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları (SİHA), pistlerin kullanılamayacağı acil durum senaryolarına yönelik çalışmalar kapsamında Manisa-Balıkesir kara yoluna iniş ve kalkış yaptı.

AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamadığı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda düzenlenen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı. Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve İzmir'den havalanan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmadan görev yapabilme kabiliyeti sergilendi.

AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı 1

TÜM MİLLİ PLATFORMLARIN KARA YOLLARINI KULLANMASI HEDEFLENİYOR

Acil müdahale senaryoları kapsamında oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar tarafından geliştirilen tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı 2

Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı 3

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SAĞLANDI

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma sırasında itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alınırken, Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirleri uygulandı. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'deki faciada can kaybı 19'a yükseldiİzmir'deki faciada can kaybı 19'a yükseldi
Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!Zorlu rotaların favorisi adidas Terrex AX4 şimdi indirimde!

Anahtar Kelimeler:
Baykar akıncı bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Kahraman pilotlar faciayı önlemiş!

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

Milli futbolcu ile aşk yaşıyor! Böyle duyurdu

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.