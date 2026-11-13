AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş ve kalkış yaptı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçlarının, pistlerin kullanılamadığı durumlarda da kesintisiz görev yapabilmesi amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda düzenlenen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı. Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu. Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve İzmir'den havalanan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmadan görev yapabilme kabiliyeti sergilendi.

TÜM MİLLİ PLATFORMLARIN KARA YOLLARINI KULLANMASI HEDEFLENİYOR

Acil müdahale senaryoları kapsamında oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar tarafından geliştirilen tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.



Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.



KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SAĞLANDI

MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma sırasında itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alınırken, Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirleri uygulandı. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır