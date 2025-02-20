AKOM'dan İstanbul için 3 günlük kar uyarısı! İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den dikkat çeken açıklama

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına aldı. Dün sabah saatlerinde başlayan yağışlar gece boyunca devam etti. Sabah uyananlar İstanbul'un birçok bölgesini beyaza bürünmüş şekilde gördü.

İSTANBUL İÇİN UYARILAR DEVAM EDİYOR

Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İstanbul’da havaların daha da soğuk olacağı ve kar yağışının da artacağı bildirildi.

ÖZELLİKLE CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni uyarılarda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Öte yandan merak edilen sorulardan biri de İstanbul'da cuma günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Konuyla ilgili olarak henüz bir karar alınmazken EKOL TV'ye açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili olarak bu akşam bir karar verileceğini söyledi.

ORHAN ŞEN: "ESAS KAR YAĞIŞI BUGÜN BAŞLIYOR"

Ayrıca CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı değerlendirmede esas kar yağışının bugün başlayacağına dikkat çekti. Şen bugün çalışanların akşam saatlerine kalmaması gerektiğini vurguladı ve "Kar yağışı Boğaz çevresinde yeniden başladı. İlerleyen saatlerde İstanbul'un geneline yayılacak. Öğle saatlerinden itibaren de kuvvetlenecek. Öğleden sonra, gece ve yarın kuvvetli kar yağışı var İstanbul'da.Ulaşıma dikkat etmek lazım. Aracınızla bugün dışarıya çıkmayın, toplu taşıma kullanın. Hatta işiniz yoksa hiç çıkmayın. En güvenli yer evinizdir" şeklinde konuştu.

METEOROLOJİ'DEN 20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarı haritasında 20 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.