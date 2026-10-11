AKOM'dan İstanbul için alarm! Tarih verdi: Termometreler çakılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 11 Ekim 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Özellikle 15 Ekim Perşembe günü yağışların şiddetini artırabileceği tahmin ediliyor. Bu tarihte metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi öngörülürken hava sıcaklıklarının da hafta ortasından itibaren belirgin şekilde azalması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLIYOR

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da 11 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde 15 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 25 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 21, gece saatlerinde ise 16 derece sıcaklık bekleniyor.

12 Ekim Pazartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak salı gününden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM'un haftalık raporunda günlere göre beklenen yağış miktarları da paylaşıldı. Buna göre 13 Ekim Salı günü metrekareye 5 ila 15 kilogram, 14 Ekim Çarşamba günü ise 10 ila 20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

15 Ekim Perşembe günü yağış miktarının metrekareye 30 ila 60 kilograma ulaşabileceği öngörülüyor. 16 Ekim Cuma günü yerel yağışların devam etmesi beklenirken 17 Ekim Cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 14 DERECEYE DÜŞECEK

Yağışlı havayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Salı günü 15-22 derece, çarşamba günü 15-21 derece aralığında olması öngörülen sıcaklıkların, perşembe günü 14-17 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü sıcaklıkların 15-18 derece, cumartesi günü ise 14-19 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

AKOM'un haftalık tahmin raporu, İstanbul'da yeni haftanın özellikle salı, çarşamba ve perşembe günlerinde yağışlı ve serin geçeceğine işaret ediyor.