AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Uzman isim de başka bir şehri işaret etti

AKOM, İstanbul için akşam saatlerinde poyraz ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca, Pazartesi günü karla karışık yağmur beklendiği de belirtildi. Son tahminleriyle gündem olan Prof. Dr. Orhan Şen'den ise İstanbul için ayrı bir açıklama geldi. İşte İstanbul'da hava durumu...

AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Uzman isim de başka bir şehri işaret etti
Ufuk Dağ

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için bugün öğle saatleri itibarıyla yağışın akşam saatlerinden itibaren poyraz rüzgarlarıyla beraber fırtınayla beraber etkisini arttıracağını duyurdu.

AKOM dan İstanbullulara uyarı! Uzman isim de başka bir şehri işaret etti 1

AKOM'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

AKOM, 2 Şubat Pazartesi günü için ise hava sıcaklığının en düşük 2 derece, en yüksek 7 derece olmasıyla beraber, karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağı bilgisini paylaştı.

AKOM dan İstanbullulara uyarı! Uzman isim de başka bir şehri işaret etti 2

Son dönemdeki İstanbul tahminleriyle sosyal medya sıkça konuşan Prof. Dr. Orhan Şen'den ise yeni bir açıklama geldi. Şen şahsi hesabında, "İstanbulda kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya'ya gidebilir." mesajını paylaştı.

