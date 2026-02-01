AKOM'dan İstanbullulara uyarı! Uzman isim de başka bir şehri işaret etti

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için bugün öğle saatleri itibarıyla yağışın akşam saatlerinden itibaren poyraz rüzgarlarıyla beraber fırtınayla beraber etkisini arttıracağını duyurdu.

AKOM'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

AKOM, 2 Şubat Pazartesi günü için ise hava sıcaklığının en düşük 2 derece, en yüksek 7 derece olmasıyla beraber, karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağı bilgisini paylaştı.

Son dönemdeki İstanbul tahminleriyle sosyal medya sıkça konuşan Prof. Dr. Orhan Şen'den ise yeni bir açıklama geldi. Şen şahsi hesabında, "İstanbulda kar yok. Yarın da yok. İsteyen Trakya'ya gidebilir." mesajını paylaştı.