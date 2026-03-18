Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini vurguluyorum. Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. Öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Metin Yamaner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi ve Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bugün aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Çanakkale destanının üzerinden tam 111 sene geçti. Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında kara toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, mücadele azmidir. Çanakkale geçilmez. Çanakkale Türk milletinin en parlak nişanesi olacak."

"ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOK"

"Göreve geldiğimiz günden beri eğitime önem ve öncelik vermeyi ihmal etmiyoruz. Güçlü toplum, güçlü ülke hedefini ancak insan kaynağı, iyi eğitim almış güçlü bir bünye ile gerçekleştirebileceğimizin farkındayız. Türkiye’nin son 23 yılda eğitim alanında aldığı mesafenin lokomotifi öğretmenlerimiz olmuştur. Başta başörtüsü olmak üzere eğitimde anlamsız yasakları, katsayı gibi adaletsiz uygulamaları ortadan kaldırdık. Her yıl bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini vurguluyorum. Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. Çocuklarımızı, gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır. Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz"

