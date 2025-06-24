HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AKOM'dan kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına dikkat! Bu tarih ve saatlerde dışarı çıkmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. AKOM, kentte sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 25-27 Haziran arasındaki tarihler için yapılan uyarıda özellikle bazı saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

AKOM'dan kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına dikkat! Bu tarih ve saatlerde dışarı çıkmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), resmi X hesabından İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin yazılı paylaşım yaptı. İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceğini belirten AKOM, uyarılarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır.

Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"
Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecekKritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Anahtar Kelimeler:
AKOM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Meclis'e teklif sunuldu

e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Meclis'e teklif sunuldu

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kocaeli'de kahreden olay: İki evladı için canını verdi!

Kocaeli'de kahreden olay: İki evladı için canını verdi!

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"

Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"

İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.