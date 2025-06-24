AKOM'dan kritik uyarı: Sıcak hava dalgasına dikkat! Bu tarih ve saatlerde dışarı çıkmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), resmi X hesabından İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin yazılı paylaşım yaptı. İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceğini belirten AKOM, uyarılarda bulundu.
☀️ 🌡️ SICAK HAVA UYARISI ☀️ 🌡️ pic.twitter.com/pOTbsi5zJM— AKOM (@ibbAkom) June 24, 2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.
Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır.
Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir."
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