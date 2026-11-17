İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentin önümüzdeki günlerdeki hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Rapora göre İstanbul'da çarşamba gününden itibaren kuvvetli lodos ve yerel yağışlar etkili olacak. Cuma akşamına kadar sürmesi beklenen fırtınanın ardından hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

AKOM SAAT VERDİ: LODOS FIRTINASI GELİYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da lodos, 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren etkisini artıracak. Güneybatı yönlü rüzgarın cuma akşamına kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının saatte 50 ila 85 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor. Fırtınaya sağanak yağışın da eşlik etmesi beklenirken vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 22 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Kuvvetli lodos ve yağışa rağmen İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneyden gelecek ılık havanın etkisiyle kentte sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

17 Kasım Salı günü İstanbul'da sabah saatlerinde 15, öğle saatlerinde 18, akşam saatlerinde 16 ve gece saatlerinde 15 derece sıcaklık bekleniyor.

HAFTA SONU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

AKOM'un tahminlerine göre 18 Kasım Çarşamba günü lodos fırtınasıyla birlikte yerel yağışlar görülecek. Perşembe günü de kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

20 Kasım Cuma günü kuvvetli lodos fırtınası ve sağanak yağış tahmin edilirken, 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. 23 Kasım Pazartesi günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 6 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 Kasım Çarşamba: Lodos fırtınası, yerel yağmur 15-20°C

19 Kasım Perşembe: Lodos fırtınası, sağanak yağmur 16-21°C

20 Kasım Cuma: Kuvvetli lodos fırtınası, sağanak yağmur 15-22°C

21 Kasım Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmur 13-18°C

22 Kasım Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmur 13-16°C

23 Kasım Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu 12-17°C