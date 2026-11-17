Türkiye gündeminin en önemi gündem başlıklarından olan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında 11 Kasım'da tutuklanan Adil Katılım Bankası’nın kurucularından hukuk profesörü Ali Paslı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Fon vurgununda 84 günde 2 milyar 430 milyon TL haksız kazanç sağladığı iddia edilen Paslı, "Uzun vadeli yatırımcıyım. Toplam işlem hacmi yaklaşık 15-20 milyon TL civarındadır. 2026 yılının haziran veya temmuz ayında ortalama 10 milyon TL civarı Tera'nın TLY fonundan ve birde para piyasası fonundan alım yapmıştım. Yukarıda belirtiğim gibi uzun vadeli yatırımcı olduğum için herhangi bir satış söz konusu olmadı. Mevcut haliyle de param içeride kaldığı için fon mağduruyum" dedi.

"İNTİHARINDAN SONRA ŞİRKETTE BULUNMAK İSTEMEDİM VE İSTİFA ETTİM"

Gazeteci Ceylan Sever, Paslı'nın ifadesinin detaylarını paylaştı. Adil Katılım Bankası'nda binde bir oranında pay sahibi olduğunu belirten Paslı, "Ayrıca Dünya Varlık Anonim Şirketinde 2026 Mart ayı ile Ekim ayları arasında yönetim kurulu üyeliğim bulunmaktaydı. Ekim ayında istifa ettim. İstifa öncesinde de icrai bir görevim ve imza yetkim bulunmamaktaydı. Dünya Varlık Anonim Şirketi'nin sahibi Ali Emre Ballı idi. Onun intiharından sonra bende bu şirkette bulunmak istemedim ve istifa ettim" dedi.

"ALİ EMRE BALLI İLE AKRABAM MUSTAFA YAZICI VASITASIYLA TANIŞTIM"

Paslı ayrıca, Ballı ile tanışmasının akrabası Mustafa Yazıcı vasıtasıyla olduğunu aktardı. Paslı, "Ali Emre Ballı ile akrabam olan Mustafa Yazıcı vasıtası ile tanışım. Mustafa ile Ali Emre’nin başkaca şirketlerde ortaklıkları vardı. Ben de bu vesile ile tanıştım. Adil Katılım Bankası’nın kurulma aşamasında 5 kişinin bulunma şartının mevzuatta olması nedeni ile bana da Ali Emre Ballı teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Yönetim kurulu üyeliği de teklif edildi ancak onu kabul etmedim. Varlığın payının çok az olması (yalnızca | pay) ve kendi işlerimin yoğunluğu da nazara alınmakla bundan dolayı bankanın iş ve işleyişine ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Özellikle finans tarafını hiç bilmem, nitekim uzmanlık alınımda değil" ifadelerine yer verdi.

"BANKANIN İÇİ BOŞALTILMIŞ"

Paslı sonrasında ise "Yaşanan fon krizi ve sonrasıdaki süreç ile birlikte Ali Emre Ballı'nın bankadan yapmış olduğu işlemleri öğrendim. Bu olaylardan önce kesinlikle bilgi sahibi değilim. Kesin olmamakla birlikte anladığım kadarıyla Ali Emre Ballı bankanın kuruluş sermayesinde belirttiği parayı Tera fonuna aktarıp buradan bankaya ciddi bir kar etmiştir. Bankadan tarafıma herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Gerek fondan kazanılan para gerekse de başkaca iş ve işlemlerden herhangi bir kar veya para alımı olmamıştır. Yine yaşanan olaylardan sonra öğrendiğim kadarıyla bankanın içi boşaltılmış, zarar aşamasında ve devir halinde olduğunu biliyorum. Adil Katılım Bankasının Tera'dan kredi çekip çekmediğini, çekilmiş ise bu para ile altın alınıp alınmadığını ve yine başkaca bir yatırım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum" dedi.

"FONLARDAN ALIM YAPMIŞ OLUP, SATIM İŞLEMİ YAPAMAMIŞ VE İÇERİDE KALMIŞTIR

Paslı, yönetim kurulu üyesi olduğu Dünya Varlık Şirketi'nin sahibinin de Ali Emre Ballı olduğunu ifade etti ve "Bu şirket temelde 1990’lı yıllarda kurulan en köklü varlık yatırım şirketlerden biridir. Finans kurumlarının tahsil edemedikleri alacakları satın alıp tahsil eden bir şirkettir. BDDK'ya tabidir dolayısıyla mevzuata uygun bir şirkettir. Kesin olmamakla birlikte bildiğim kadarıyla Dünya Varlık Şirketleri de fonlardan alım yapmış olup satım işlemi yapamamış ve içeride kalmıştır" şeklinde ifadeye verdi.

"PARAM İÇERİDE KALDIĞI İÇİN FON MAĞDURUYUM"

Paslı sonrasında ise kendisinin de fon mağduru olduğunu iddia etti ve "Yaklaşık 5-6 yıldır borsada işlem yaparım ancak yüksek rakamlarda değildir. Ayrıca genel itibarıyla BIST100 içerisinde olan hisseleri alırım. Bunları da uzun bir süre elimde tutarım. Uzun vadeli yatırımcıyım. Toplam işlem hacmi yaklaşık 15-20 milyon TL civarındadır. 2026 yılının haziran veya temmuz ayında ortalama 10 milyon TL civarı Tera'nın TLY fonundan ve birde para piyasası fonundan alım yapmıştım. Yukarıda belirtiğim gibi uzun vadeli yatırımcı olduğum için herhangi bir satış söz konusu olmadı. Mevcut haliyle de param içeride kaldığı için fon mağduruyum. Soruşturmaya konu olan manipülatif hisselerde herhangi bir işlemim olmamıştır. Soruşturmada ismi geçen bir çok kişiyi tanımıyorum" dedi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı hakkında savcılığın tutuklama talebinde bulunduğu sevk yazısı ortaya çıkmıştı.

Yazıda, Ali Paslı'nın kurucularından ve pay sahiplerinden olduğu Adil Katılım Bankasının 31 Temmuz 2025'te şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldığı kaydedilmişti.

Aynı fonların 23 Ekim 2025'te satıldığı ve toplamda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kar elde edildiği aktarılan yazıda, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS'ta yeni işlem görmeye başlamış ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi bakımından izah edilemez nitelikte olduğu vurgulanmıştı.

Yazıda, yaklaşık 2 aylık süreçte bu denli yüksek kar elde edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilerek, elde edilen getirinin, aynı dönemde piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu dile getirilmişti.