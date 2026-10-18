AKOM uyardı: Her geçen gün artacak! İstanbul'da hava değişecek

İstanbul'da hafta boyunca etkili olan yağışlı hava yerini parçalı bulutlu ve daha sıcak günlere bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 18 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

AKOM'un raporuna göre, bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 11 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 17 dereceye yükselmesi, akşam 15, gece ise 14 derece olması öngörülüyor.

Kentte nem oranının yüzde 55 ile 80 arasında değişmesi beklenirken, lodos ve karayel yönlerinden esen rüzgârın saatte 10 ila 35 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

AKOM'DAN SICAKLIK AÇIKLAMASI

AKOM'un değerlendirmesinde, hafta başından bu yana etkisini sürdüren yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgeden uzaklaşacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hafta başından beri etkili olan yağışlı havanın bugün (pazar) itibarıyla bölgemizi terk edeceği, halihazırda 15 derecelerin altına gerileyen sıcaklıkların artarak tekrardan mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un 19-24 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre İstanbul'da yeni hafta boyunca yağış beklenmiyor.

19 Ekim Pazartesi günü parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 13 ila 18 derece arasında olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri en yüksek sıcaklığın 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, cumartesi günü termometrelerin en yüksek 21 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Hafta boyunca kentte parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.