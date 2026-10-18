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Kayseri’de binanın girişinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın girişinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de binanın girişinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın girişinde meydana gelen olayda, S.A. ve Ö.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. ve Ö.Y. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de S.A. ve Ö.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından bina önünde inceleme yapılırken, olay sonrası kaçan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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