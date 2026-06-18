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Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada

Mardin'de akraba iki aile, arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirine girdi. Silahların konuşup 5 kişinin yaralandığı kavganın korkunç görüntüleri ortaya çıktı.

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada

Mardin'in Derik ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 1

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, 15 Haziran’da Derik ilçesinin kırsal Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 2

5 TUTUKLAMA

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 3

KAVGA KAMERADA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; birbirini takip eden iki hafif ticari araç ile bir otomobilin ilerlerken yol kenarında durduğu, araçlardan inen şüphelilerin birbirlerine silahlarla ateş açtığı, ardından tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları görüldü. Ayrıca uzun süren kavgayı gören yoldan geçen araç sürücülerinin de hızla uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 4

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 5

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 6

Akraba aileler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Silahlar konuştu: Yaralanma anları kamerada 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga silah
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