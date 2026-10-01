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Akran dehşeti: Önce ıslattılar sonra yerde sürüklediler

Denizli'de 3 lise öğrencisinin, dedikodu yaptığı iddiasıyla bir ortaokul öğrencisine uyguladığı akran zorbalığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin saçlarının çeşmede ıslatıldığı, yerde sürüklendiği ve darbedildiği görülürken, gözaltına alınan 3 öğrenci ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akran dehşeti: Önce ıslattılar sonra yerde sürüklediler

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 lise öğrencisinin, dedikodu yaptığı iddiasıyla bir ortaokul öğrencisine yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. Yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek ortaya çıkmasının ardından 3 öğrenci hakkında adli işlem başlatıldı.

AKRAN ZORBALIĞINI KAMERAYA KAYDETTİLER

Olay, dün Buldan ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 3 kız öğrenci, içlerinden biri hakkında dedikodu yaptığını ileri sürdükleri Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu öğrencisi bir kız çocuğuyla karşılaştı.

3 lise öğrencisinin ortaokul öğrencisine yönelik uyguladığı akran zorbalığı, başka arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akran dehşeti: Önce ıslattılar sonra yerde sürüklediler 1

SAÇLARINI ISLATIP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Ortaya çıkan görüntülerde, lise öğrencilerinin ortaokul öğrencisinin önce çeşmenin altında saçlarını ıslattığı, ardından yerde sürüklediği görüldü. Görüntülerde öğrencinin yüzüne ve başına vurularak darbedildiği anlar da yer aldı.

Akran dehşeti: Önce ıslattılar sonra yerde sürüklediler 2

3 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ortaokul öğrencisinin yakınları polise başvurarak şikâyetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında 3 lise öğrencisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli akran zorbalığı
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