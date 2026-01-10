HABER

Akran zorbalığı çocukları nasıl etkiliyor?

Akran zorbalığı, çocuklarda ciddi sorunlara yol açıyor. Psikolojik sağlık ve akademik başarı etkileniyor.

Akran zorbalığı çocukları nasıl etkiliyor?

Akran zorbalığına uğrayan çocuklarda kaygı ve depresyon riskleri artıyor. Öz güven kaybı da sıkça görülüyor. Bu durum, okuldan uzaklaşma ve akademik başarısızlık ile sonuçlanıyor.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, İstanbul'da bir toplantı yaptı. AK Parti Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlık etti. Psikoloji ve psikiyatri alanında uzman akademisyenler dinlendi.

GENEL OLARAK YAYGIN BİR PROBLEM!

Prof. Dr. Oğuz Polat sunum yaptı. Akran zorbalığı, çocuğun bedensel ve ruh sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca eğitim hakkının ihlali söz konusu.

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda şiddeti normalleştirme olasılığı da artıyor. Okul dışı kalma durumu, suça sürüklenmeye yol açabilir. Zorunlu eğitim takibi bu açıdan önemli.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan bir araştırmada, 14-18 yaş aralığında 478 öğrenci incelendi. Öğrencilerin üçte biri akran zorbalığına maruz kaldığını ifade etti. Her altı öğrenciden biri zorbalık davranışında bulundu.

Ayrıca, %11'lik bir grup hem zorbalık yapıyor hem de zorbalığa uğruyor. Kültürel değerler ve toplumsal cinsiyet algıları, bu durumu etkiliyor. Zorbalık deneyimi arttıkça, öğrencilerin okul sevgisi azalıyor.

Polat, akran zorbalığının yüksek başarı düzeyine sahip okullarda bile görülebileceğini belirtti. Bu sorun, yalnızca belirli bölgelerle sınırlı değil. Genel olarak yaygın bir problem olarak karşımıza çıkıyor.

