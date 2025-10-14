HABER

Akran zorbalığı kamerada: Saçlarından tutup sürükledi! Emniyet açıklama yaptı

Çanakkale'de akran zorbalığı kameralara yansıdı. Lise öğrencileri E.A. (14) ve B.I.Ç. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. B.I.Ç.'nin, kavga esnasına E.A.'yı yerde saçlarından tutup sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaptı.

Olay, 25 Eylül günü meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise E.A. ile B.I.Ç.'nin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında B.I.Ç., E.A.’yı saçından çekerek, yerde sürükleyip darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan da videosu yayılan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kasten yaralama (Akran Zorbalığı) 25.09.2025 günü birbirlerini karşılıklı darp eden lise öğrencileri suça sürüklenen çocuk B.I.Ç. (14) ve E.A. ifadeleri akabinde 25.09.2025 günü savcılıktan serbest kalmış olup E.A. ailesine teslim edilmiştir. B.I.Ç. cumhuriyet savcısının talimatı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale akran zorbalığı
