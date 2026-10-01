Akran zorbalığı sınır tanımadı: Önce ıslattılar sonra darp ettiler! O anları anbean kaydettiler

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğrencilerin karıştığı ve yine başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan akran zorbalığı görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde okuyan üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim-öğretim gören bir kız öğrenciyi darp etti.

Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti sonucu, olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DARP EDİP KAYDA ALMIŞLAR

Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin, üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatılıp yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır