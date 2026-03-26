Akranını saçından tutup yere yatırdı, kafasına ayağıyla bastı: "Seni bugün çok dövesim var"

Isparta'da ortaokul öğrencisi bir kız, başka bir kız öğrenciyi saçından tutarak yere yatırıp, ayağıyla kafasına basarak darbetti. Şiddet uygulayan şahıs, "Seni bugün çok dövesim var. Böyle saçından tutup duvardan duvara vurasım var" diyerek tehditlerde bulundu. O anların arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Çelebiler Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ortaokul öğrencisi G.N.K., yolda yürüyen bir başka kız öğrenci B.S.'yi darbetmeye başladı.

"SENİ BUGÜN ÇOK DÖVESİM VAR"

G.N.K., "Seni bugün çok dövesim var. Böyle saçından tutup duvardan duvara vurasım var" diyerek tehditlerde bulundu. Bir süre sonra B.S.'yi yere yatıran G.N.K., B.S.'nin kafasına ayağıyla basarak, "Seni böyle yerlerde böcek gibi ezerim" sözleriyle şiddetine devam etti.

AKRAN ZORBALIĞI KAMERAYA YANSIDI

Darp olayı kızın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildikten sonra sosyal medyaya yüklendi. Yoldan geçenler ise olayı sadece izlemekle yetindi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından aile şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube birimlerince aynı gün olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

26 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Isparta kavga akran zorbalığı
