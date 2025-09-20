Akrobasi pilotu dede ile 5 yaşındaki torunu Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösteriler, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde devam ediyor.

Bu sene 10'uncu kez düzenlenen organizasyonda çeşitli gösteriler yapılıyor.

Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kendisi gibi pilot olan kızı Semin Öztürk Şener'in oğlu 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile organizasyonda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



Torunuyla ilk gösteri uçuşuna yine aynı organizasyonda geçen yıl imza atan Öztürk, Pars Şener ile 180 beygir gücündeki "Husky A1-B" tipi çift kişilik uçakla gökyüzüne havalandı.

"Pars ve Dede Air Show" adıyla yapılan gösteriyle izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Ali İsmet Öztürk, gazetecilere, unutamayacağı bir gösteri daha yaptıklarını belirterek, "Bir dede olarak torunumla uçmak çok müthiş bir his. İnşallah sağlık el verdiği müddetçe devam ederiz. Çocuklar ileride arzu ettikleri şekilde geleceklerine karar verecekler. Biz sadece kanalize edebiliriz. Havacı olmak isterse bütün imkanlarımızda destek veririz." ifadelerini kullandı.

Pars Şener de dedesiyle uçmanın keyifli olduğunu ve uçmayı da sevdiğini dile getirdi. (AA)