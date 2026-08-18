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Akşam yemeği için en doğru saat belli oldu! Bu kurala dikkat

Araştırmalar, akşam yemeğinin yalnızca içeriğinin değil, hangi saatte yenildiğinin de sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle yemek saatinin kan şekeri düzeyleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Akşam yemeği için en doğru saat belli oldu! Bu kurala dikkat
Nilgün Arabacı

Vücudun insülin duyarlılığı gün boyunca sirkadiyen ritme göre değişiyor. Bu nedenle biyolojik ritme ters zamanlarda yemek yemek, zaman içinde kan şekeri kontrolünün bozulmasına yol açabiliyor.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN EN İYİ SAAT

VeryWellHealth'e göre yapılan randomize kontrollü bir araştırmada, yatmadan iki saatten daha kısa süre önce yemek yemenin vücudun yemek sonrasında kan şekerini düzenleme yeteneğini olumsuz etkilediği görüldü.

Araştırmacılar, yatmaya yakın saatlerde yemek yemekten kaçınmanın, besin alımını vücudun doğal sirkadiyen ritmiyle uyumlu hale getirerek daha sağlıklı kan şekeri düzenlemesini destekleyebileceğini belirtiyor.

SAAT 18.00'DE YEMEK YEMEK DAHA İYİ SONUÇ VERDİ

Sürekli glikoz ölçümü kullanılan ve sağlıklı yetişkinlerin katıldığı randomize çapraz bir araştırmada, akşam 18.00'de yemek yemek, gece boyunca kan şekeri kontrolünü ve ertesi sabah kahvaltısındaki yağ metabolizmasını iyileştirdi.

Bu sonuçlar, aynı kişilerin aynı yemeği 21.00'de yediği durumla karşılaştırıldı.

Başka bir araştırmada ise 22.00'de geç yemek yemek, aynı yemeğin 18.00'de yenmesine kıyasla sağlıklı yetişkinlerde gece boyunca daha yüksek kan şekeri ve daha yüksek insülin seviyeleriyle ilişkilendirildi. Aynı zamanda yağ asidi oksidasyonunun daha düşük olduğu görüldü.

GEÇ YEMEK METABOLİK SAĞLIĞI ETKİLEYEBİLİR

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, günün ilerleyen saatlerinde yemek tüketmek metabolik bozuklukların daha yüksek görülme oranıyla ilişkili.

Buna karşılık erken zaman kısıtlı beslenme; yani erken kahvaltı ve daha erken akşam yemeği, kandaki glikoz seviyelerini ve enerji kaynaklarının oksidasyonunu iyileştirebiliyor.

Vücudun sirkadiyen hormonları arasında yer alan kortizol ve melatonin de yemek saatleriyle etkileşime girerek metabolik süreçlerin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor.

Bu bulgular, yemek saatlerini vücudun doğal biyolojik saatiyle uyumlu hale getirmenin genel sağlık açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca glikoz toleransının bozulmasını önlemeye yardımcı olmak, diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek
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