Aksaray Belediyesi’nin kontrolsüz yıkımı az kalsın dükkanları yıkıyordu

Aksaray Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çerçevesinde eski iş merkezinin yıkım çalışmaları az kalsın dükkanları yıkıyordu. Kontrolsüz yapılan yıkım esnasında binadan düşen büyük beton ve moloz parçaları 3 ayrı dükkanda hasar oluşturdu. Yıkımın gece yapılması büyük bir faciayı da önledi.

Olay, Minarecik Mahallesi bulunan eski TEDAŞ iş merkezi yıkımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımına karar verilen binada gece yarısı yıkım çalışması yapıldı.

YIKIMIN GECE OLMASI BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Kontrolsüz olarak yapılan yıkım esnasında düşen büyük beton parçaları ve molozlar yıkılan binanın karşısında bulunan 3 ayrı dükkanın üzerine düştü. Dükkanlarda maddi hasar oluşurken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yıkımın gece olması büyük bir faciayı önlerken, polis ekipleri yıkım yerinde inceleme yaptı.

Dükkanların üzerine düşen moloz parçaları yıkım ekiplerince temizlenirken, oluşan hasarın Aksaray Belediyesi tarafından karşılanması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

